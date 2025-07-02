В Пентагоне прокомментировали приостановку поставок части вооружения ВСУ

По словам Парнелла, приостановка поставок отдельных видов вооружений – проявление здравого смысла, фактически прагматичный шаг к оценке того факта, куда и какие боеприпасы отправляются от США. Такое решение было принято в рамках проведения оценки состояния военных складов США.

Напомним, что ранее во вторник газета Politico сообщила о том, что США приостанавливают поставки части вооружений и боеприпасов на Украине на фоне того, что американские запасы истощены, и сейчас интересы Америки должны быть на первом месте.

Ранее в Госдепе опровергли информацию о полной приостановке поставок оружия Украине.