В Пентагоне прокомментировали приостановку поставок части вооружения ВСУ
Пентагон назвал здравым смыслом приостановку поставок части вооружения ВСУ
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Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл прокомментировал приостановку поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Парнелла, приостановка поставок отдельных видов вооружений – проявление здравого смысла, фактически прагматичный шаг к оценке того факта, куда и какие боеприпасы отправляются от США. Такое решение было принято в рамках проведения оценки состояния военных складов США.
Напомним, что ранее во вторник газета Politico сообщила о том, что США приостанавливают поставки части вооружений и боеприпасов на Украине на фоне того, что американские запасы истощены, и сейчас интересы Америки должны быть на первом месте.
Ранее в Госдепе опровергли информацию о полной приостановке поставок оружия Украине.