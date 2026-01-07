Подготовка соглашения о присоединении Черногории к ЕС может начаться в 2026 году

Подготовка договора о присоединении Черногории к Европейскому союзу может стартовать в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта во время визита на Кипр.

По его оценке, текущий год имеет важное значение для процесса расширения ЕС, включая перспективы вступления Молдавии и государств Западных Балкан. В отношении Черногории, как отметил глава Евросовета, в течение ближайших 12 месяцев возможно завершение переговорного процесса. В Брюсселе рассчитывают, что работа над текстом договора о присоединении может начаться в период председательства Кипра в Совете ЕС, которое продлится до июля 2026 года.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявлял, что Подгорица рассчитывает стать следующим новым членом Европейского союза. Такое заявление прозвучало в середине октября во время визита в страну главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Кроме того, в конце ноября посольство Черногории в России сообщало о планах страны ввести визовый режим для граждан РФ к концу сентября 2026 года. В настоящее время россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта.

