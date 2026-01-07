Турция заявила о готовности обеспечить безопасность в Черном море после мира на Украине

Турция рассматривает возможность взять на себя ответственность за поддержание безопасности в акватории Черного моря в случае достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики со ссылкой на заявление главы ведомства Хакана Фидана.

По информации турецкой стороны, Анкара с начала переговорного процесса неоднократно заявляла о готовности участвовать в формировании механизмов безопасности в регионе. В МИД подчеркнули, что Турция располагает крупнейшими военно-морскими силами среди стран НАТО, присутствующих в Черноморском бассейне, что позволяет ей играть значимую роль в обеспечении стабильности.

Министр иностранных дел также указал, что турецкое руководство рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта на Украине и считает достижение мира ключевым условием для выстраивания долгосрочной системы региональной безопасности.

