В ходе интервью, которое Евгений Балицкий, глава администрации Запорожской области, дал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул, что не считает понятия «украинцы» и «хохлы» синонимами. По его мнению, к последним относятся люди, одержимые националистической идеологией.

Глава региона заявил, что среди населения есть украинцы, а также люди, которые в настоящее время одержимы националистической идеологией. Они готовы атаковать любой самолет, если это принесет им выгоду.

«Не украинцы, а вот эти хохлы, потому что я их называю не украинцами. Это может быть где угодно. Мы же видим, что для них все цели и средства хороши», — сказал Балицкий.

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