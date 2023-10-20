Подмосковные компании представили свои разработки на форуме «Сделано в России 2023»

Подмосковные компании принимают участие в международном экспортном форуме «Сделано в России 2023» в рамках группового стенда, организованного Фондом поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что на сегодняшний день ориентация на экспорт для многих подмосковных предприятий является приоритетным направлением развития. Так, с начала этого года региональный Фонд ВЭД оказал областным предприятиям уже свыше полутора тысяч услуг.

Участие в выставке на экспортном форуме принимают семь подмосковных предприятий, которые производят и экспортируют самую разнообразную продукцию — от стеклопластиковых труб до нефтегазового оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.