Поднятие флага РФ на Венецианском фестивале спровоцировало «несварение желудка» у министерств Украины

Интернет-издание «Страна.ua» сообщило 29 августа, что украинский МИД и Министерство культуры выразили недовольство поднятием российского флага на Венецианском кинофестивале.

В Telegram-канале украинского издания было опубликовано сообщение, в котором МИД и Минкульт Украины выразили резкое недовольство по поводу «присутствия флага Российской Федерации на Венецианском кинофестивале».

Ведомства настоятельно рекомендовали организаторам мероприятия исключить участие России и убрать российский флаг.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде с гордостью отпраздновали День Государственного флага России.