Подоляк призвал расширить атаки на российское приграничье

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал увеличить количество террористических атак на приграничье России. Об этом он заявил в ходе интервью для украинского журналиста Василия Голованова.

В данной беседе Подоляк заявил о своем желании увеличить масштабы данных атак. Он уточнил, что имеет в виду количество задействованных российских регионов, на которые проводились бы атаки. По его словам, таким образом Россия могла бы ощутить, что такое война в 21 веке.

Подоляк также заявил о своем желании сделать так, чтобы местные жители в приграничных регионах РФ поселились в бомбоубежищах и жили под звуки сирен, предупреждающих их об авиационной опасности.

Накануне глава украинского Министерства обороны Умеров сообщил, что ВСУ вскоре получат новые боеприпасы и ракеты для систем ПВО.