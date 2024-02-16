Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что населенный пункт Авдеевка, расположенный в 13-ти километрах от Донецка, имеет не только символическое, но и оперативное значение для Киева. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Guardian .

«Это не о символизме, это об оперативной важности определенной территории», — сказал Подоляк.

Советник украинского президента подчеркнул, что, в случае потери контроля над Авдеевкой, ВС РФ построят логистические коридоры, которые позволят обеспечить поставки для большей части фронта. Подоляк отметил, что населенный пункт также важен и для контроля ситуации вокруг Донецка.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ покинули укрепрайон «Зенит», расположенный на юге Авдеевки с целью сохранить численность украинской армии и провести ее перегруппировку.

Как отмечают российские военные эксперты, Авдеевка является важным населенным пунктом, над которым ВС РФ необходимо установить контроль. Именно отсюда ВСУ наносят артиллерийские удары по центру ДНР. Кроме того, взятие Авдеевки позволит российским войскам дальше продвигаться по ДНР и освобождать территории, которые на данный момент находятся под контролем Киева.