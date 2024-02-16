ВСУ подтвердили отступление с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский подтвердил отступление ВСУ с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки. Об этом он написал в своих соцсетях в пятницу, 16 февраля.

«После многих месяцев противостояния, командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки», — заявил Тарнавский.

Он уточнил, что такое решение принято с целью сохранения личного состава, а также для улучшения оперативной обстановки. По словам Тарнавского, на данный момент идет перегруппировка ВСУ, пополнение припасов и «плановое усиление» на новых позициях.

В октябре 2023 году ВС РФ начали наступательную операцию в Авдеевке. Населенный пункт расположен в 13-ти километрах от севера Донецка. Из этой местности ВСУ наносят по столице ДНР артиллерийские удары.

Эксперты отмечают, что ликвидировать укрепрайон ВСУ в Авдеевке необходимо еще и для того, чтобы российская армия смогла и далее освобождать территории ДНР, подконтрольные Киеву.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю в плен сдались 35 украинских военнослужащих.