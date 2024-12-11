Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом стало известно из его интервью 24-му телеканалу.

Подоляк подчеркнул, что Киев намерен действовать с учетом справедливых условий и юридической базы, однако простых решений в этом вопросе ждать не стоит.

Российская сторона неоднократно обозначала свою готовность к переговорам с Украиной. В июне президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь и объявил о готовности начать переговоры после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Путин также выдвинул ряд условий, включая отказ Киева от намерений вступить в НАТО, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В октябре Путин отмечал, что украинская сторона выдвигает свои требования, но это не является полноценным процессом переговоров. Россия также подчеркивала, что Киев фактически запретил себе вести переговоры на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский допустил получение гарантий НАТО для части Украины.