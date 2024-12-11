Владимир Зеленский допустил получение гарантий НАТО для части Украины

Владимир Зеленский согласен торговаться за гарантии НАТО не для всей территории Украины. Об этом он рассказал в ходе интервью американскому CBN News.

Со слов Зеленского, Киев рассчитывает получить приглашение в Североатлантический альянс, которое будет действовать на Украине «в ее международно признанных границах» и добавил, что данный довод не обсуждается.

При этом, глава Украины придерживается мнения, что выполняемые НАТО действия могут стать предметом для ведения переговоров.

«Они должны охватывать территорию, которую Украина контролирует и будет контролировать... с пониманием того, что они распространятся на всю территорию», — заявил Зеленский.

Однако он не стал конкретизировать, как именно удастся достичь этой цели, а еще заверил, что Украина не планируют вовлекать в продолжающееся противостояние военных Североатлантического альянса.

Ранее, победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил о том, что решение конфликта на Украине будет его основным приоритетом на международной арене.