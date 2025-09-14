Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка поместили под наблюдение

Тайлер Робинсон, задержанный по делу об убийстве общественного деятеля Чарли Кирка, переведен в отдельный сектор тюрьмы в штате Юта. Информацию предоставил портал TMZ, ссылаясь на официального представителя шерифа округа Юта, сержанта Рэймонда Ормонда.

Согласно публикации, заключенный Робинсон находится под пристальным вниманием. Эксперты проводят оценку его возможной опасности для себя и окружающих, а психологи изучают риск суицидальных наклонностей.

По данным источников, Робинсон ранее выражал отцу намерение скорее покончить с собой, чем попасть в руки правоохранительных органов. В спецблоке осуществляется непрерывный надзор за ним, с обходами примерно каждые 15 минут.

10 сентября, 31-летний консервативный политик Чарли Кирк выступал в университете штата Юта. На видеозаписи видно, как во время ответа на вопрос в него внезапно стреляют. Пуля попала в область шеи, после чего Кирк упал. Несмотря на экстренную госпитализацию, усилия врачей по спасению активиста оказались безуспешными.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросил у Конгресса США $58 млн на безопасность после убийства Кирка.