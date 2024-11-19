Подозреваемый в даче взятки экс-кадровику МО Кузнецову утверждает, что деньги ему давал он

Предприниматель Лева Мартиросян, подозреваемый в даче взятки бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову, утверждает, что на самом деле генерал предоставлял ему деньги, а не наоборот. Об этом сообщила Baza.

Защита Мартиросяна настаивает, что средства от военачальника предназначались для приобретения земельного участка и строительства дома.

По словам Мартиросяна, он познакомился с генерал-майором Кузнецовым в 2020 году, когда тот проводил проверку качества ремонта в Краснодарском высшем военном училище им. С.М. Штеменко.

Он рассказал, что напротив учебного заведения Мартиросян заметил несколько частных домов на продажу и задумался о строительстве кафе, так как в училище обучается около тысячи курсантов, а рядом расположены академия МВД и сборный пункт военкомата. Таким образом, отметил предприниматель, у него мог бы получится бизнес с хорошим потоком клиентов в виде студентов.

Мартиросян сообщил, что на продажу были выставлены три земельных участка, стоимость каждого из которых составляла 8 млн рублей. Предприниматель не имел возможности сразу приобрести все участки, поэтому предложил генералу совместно инвестировать в покупку, поскольку Кузнецов тоже заинтересовался этой землей.

Стороны условились делить долю пополам, но при этом генерал отметил, что у него нет времени на покупку, строительство и оформление документов, и поэтому всем займется его супруга.

По словам Мартиросяна, изначально генерал и его супруга собирались построить на одном из участков обычный дом, но потом их заинтересовал проект предпринимателя — универсальный дом, одну часть которого можно было бы использовать для коммерции.

Жена Кузнецова обратилась к предпринимателю с просьбой реализовать проект и пообещала регулярно производить платежи. Первый транш от Кузнецовой был произведен Мартиросяну в ноябре 2021 года. За каждый законченный этап работы Мартиросян отчитывался, предоставляя фото- и видеоотчеты. Большинство платежей производились наличными, а бизнесмен оформлял расписки (всего их имеется 8 штук).

На основании этих фактов защита Мартиросяна утверждает, что никакого взяточничества не было — наоборот, предприниматель получал средства от жены генерала в рамках сделки по покупке здания и участка. Несмотря на это, следственные органы отклоняют просьбы о приобщении указанных расписок, выписок и договоров к уголовному делу.

Генерал-майор Кузнецов был задержан в ходе так называемого «генералопада», произошедшего после отставки с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тогда ряд высокопрофильных военных были задержаны и арестованы по делам о коррупции.

По версии следствия, Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от Левы Мартиросяна в обмен на контракт на предоставление гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу, сумма которого превышает 30 млн рублей. Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По ней ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Мартиросян, в свою очередь, обвиняется в даче взятки.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали бывшего мэра Сургута Андрея Филатова в рамках дела о коммерческом подкупе.