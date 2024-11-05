Бывший мэр Сургута Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов был задержан в рамках дела о коммерческом подкупе, сообщил ТАСС, ссылаясь на сведения от правоохранительных органов региона.

Согласно информации агентства, в настоящее время проводятся следственные действия по делу Филатова. В скором времени материалы будут переданы в суд для определения меры пресечения, которая может включать арест.

ТАСС также информирует, что Филатов подал в отставку 22 апреля, проработав на должности мэра Сургута три года. В своем заявлении он подчеркнул, что это решение обусловлено личными причинами и не имеет политической или другой внешней подоплеки.

Ранее сообщалось, что суд Владивостока признал вице-мэра Алексея Ляйфера виновным в получении взятки и в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.