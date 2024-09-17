Подозреваемый в совершении покушения на Трампа связывался с ВСУ

Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут неоднократно связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ).

Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут неоднократно связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ).

Он предлагал украинцам услуги на набору наемников из разных стран, однако им предложения Рута показались подозрительными. Об этом со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ сообщает CNN.

Американцу даже не ответили, так как, по словам источника, отвечать было не на что, передает ТАСС.

Но Рут не терял надежду наладить сотрудничество, поэтому предпринял еще несколько попыток связаться с ВСУ.

16 сентября суд в США предъявил Райану Уэсли Руту обвинения в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось о том, что американец, которого подозревают в покушении на Трампа, голосовал за него в 2016 году.