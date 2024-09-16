СМИ: американец, которого подозревают в покушении на Трампа, голосовал за него в 2016 году

Американец Райан Уэсли Раут, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа, на выборах 2016 года голосовал за него, сообщило издание Telegraph.

Однако, по словам подозреваемого, он позже «разочаровался» в экс-президенте.

«Когда Вы (Трамп) были моим выбором в 2016 году, я и весь мир надеялись, что президент Трамп будет иным и лучшим — но мы все были глубоко разочарованы, и кажется, что Вы становитесь хуже», — писал Раут в соцсетях.

Кроме того, Райан Уэсли Раут не был принят на военную службу в ВСУ, несмотря на его стремление, пишет Wall Street Journal.

Еще в феврале 2022 года Раут опубликовал в соцсетях серию сообщений, призывая СМИ освещать его усилия по призыву иностранцев на военную службу в Украину, утверждая, что он сам готов к этому.

«Ему отказали на Украине в военной службе… Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в «Интернациональный легион» ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Илон Маск отреагировал на второе покушение на Дональда Трампа.