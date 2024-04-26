Подполье сообщило об ударе ВС РФ по скоплению ВСУ в Черниговской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по скоплению солдат ВСУ в Черниговской области.

В комментарии РИА Новости со ссылкой на источник он отметил, что украинские военнослужащие базировались в местности у границы с Россией.

«Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что ВСУ намеревались вторгнуться через эту локацию на территорию РФ. Также, уточнил Лебедев, взрывы были зафиксированы в поселках Заречье, Гремяч, а также Семеновском районе области.

17 апреля Лебедев также сообщил о повреждениях портовой инфраструктуры в Одессе. По его словам, в городе были слышны взрывы, а чуть позже — видны столбы пламени.

ВС РФ ежедневно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, атаки предназначены для снижение военного потенциала ВСУ.

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