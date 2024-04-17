Подполье сообщило о повреждении портовой инфраструктуры Одессы

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Он отметил, что наблюдалась большая детонация и выброс пламени. По словам Лебедева, точной информации об ударе со стороны украинских источников нет, но дороги в сторону порта Южный и набережной перекрыты. Пропускают только кареты скорой помощи.

Ранее о взрыве в Одессе сообщили украинские СМИ. Также взрывы прогремели в Кривом Роге и Чернигове. В Сумской, Киевской и Черниговской областях работал сигнал воздушной тревоги.

Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. Атаки по объектам критической инфраструктуры, отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, не направлены против мирных жителей. По словам главы оборонного ведомства, они направлены на снижение военного потенциала ВСУ.

Мы сообщали, что над территорией Татарстана был сбит вражеский беспилотник. В регионе отработала система противовоздушной обороны.