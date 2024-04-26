«Шепот фронта»: украинские войска оставили свои позиции под Бердычами
Фото: [Министерство обороны РФ]
Украинские войска покинули свои позиции под Бердычами, сообщает телеграм-канал «Шепот фронта».
По данным канала, первыми сбежали FPV-дронщики.
После освобождения Новобахмутовки у остатков гарнизона в Бердычах не оставалось другого выбора, у украинских боевиков оставался в распоряжении лишь один узкий коридор для выхода, который в любой момент мог быть перекрыт.
Отмечается, что в ближайшее время ВСУ придется бежать из Новокалиново, в противном случае им грозит окружение.
Ранее сообщалось, что Украина вывела с передовой танки Abrams из-за угрозы уничтожения их российскими беспилотниками.