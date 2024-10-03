Подполье: ВС России нанесли удар в районе железнодорожной станции в Харькове

Руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар в районе железнодорожной станции в Харькове. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам координатора пророссийского сопротивления, целью атаки являлись склады на территории элеватора, а также в промышленной зоне рядом с заводом имени Малышева.

В ночь на 3 октября военные объекты Харькова и Харьковской области подверглись атакам со стороны ВС РФ. В 22:40 мск прилет был зафиксирован в поселке Боровая. Также произошел взрыв в направлении железнодорожной станции Преддонбасовская.

ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников ВСУ. Под удары также попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. Российская сторона отмечала, что все удары направлены на снижение военного потенциала Украины.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении ВС России населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.