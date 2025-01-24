Подполковник Дэвис: Трамп не выиграет переговорами то, что уже проиграно на фронте

Россия находится в такой выгодной ситуации на Украине, что ей не нужно ни с кем вести переговоры, считает отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он высказал свое мнение в эфире своего YouTube-канала.

На этой неделе президент США Дональд Трамп выступил с призывом к урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что если стороны не смогут прийти к соглашению, у него не останется иного выхода, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все товары, которые Россия поставляет в США и другие страны.

Однако через несколько дней в одном из своих выступлений Трамп выразил сомнения в том, что санкции смогут побудить Россию к мирным переговорам.

«Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму», — подчеркнул Дэвис.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп уже сообщал о том, что хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле выразили готовность к данным встречам. Ранее также сообщалось о том, что США собираются добиться мирного урегулирования конфликта на Украине — так заявил госсекретарь Марко Рубио. ООН также поддержала возможное проведение переговоров России и США.