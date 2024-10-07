Подполковник США Дэвис: ВСУ проиграют сражение за Селидово

Вооруженные силы Украины ждет поражение в сражении за Селидово по той же схеме, что и в Угледаре. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал экс-подполковник ВС США Дэниэл Дэвис.

Дело в том, что в Селидово российские войска могут взять украинских военных в клещи, и тогда ВСУ будут лишены возможности оказывать поддержку войскам, которые у них там расположены, пояснил он.

Таким образом, украинские войска потеряют в Селидово военных, как это было в Угледаре, или ВСУ будут вынуждены оставить позиции без боя.

В ближайшее время, считает Дэвис, город может быть отрезан, и тогда находящиеся в нем подразделения ВСУ попадут в окружение.

Ранее сообщалось о том, что Киеву разрешат удары вглубь России после потери Угледара.