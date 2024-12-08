Подполковник ВС Дэвис призвал серьезно отнестись к словам Лаврова об ударе по США
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Подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис дал оценку недавнему резкому заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В беседе с американским репортером и телеведущим Такером Карлсоном дипломат фактически пригрозил Вашингтону, что Москва, в случае создания угроз для своей безопасности, может, не раздумывая нанести удар, в том числе и по США. То же самое грозит Америке и за поддержку эскалации конфликта на Украине.
В эфире своего YouTube-канала Дэвис призвал американцев серьезно отнестись к сказанному Лавровым.
«Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый», — заметил Дэвис.
Тем же скептикам, что в комментах на YouTube обвинили офицера в якобы оправдании президента Владимира Путина или получении неких денег от Кремля, Дэвис посоветовал «подружиться с головой». Проверять саму серьезность намерений России было бы верхом безрассудства и глупости, отметил он.
«Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Именно такое мышление ставит Соединенные Штаты в опасное положение. Будут убитые американцы», — заключил офицер.
Ранее американское издание 19FortyFive призвало не рисковать ядерной войной с Россией из-за Украины.