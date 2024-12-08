Подполковник ВС Дэвис призвал серьезно отнестись к словам Лаврова об ударе по США

Подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис дал оценку недавнему резкому заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В беседе с американским репортером и телеведущим Такером Карлсоном дипломат фактически пригрозил Вашингтону, что Москва, в случае создания угроз для своей безопасности, может, не раздумывая нанести удар, в том числе и по США. То же самое грозит Америке и за поддержку эскалации конфликта на Украине.