Киев не стоит того, чтобы Вашингтон рисковал из-за нее ядерной войной с Москвой. Об этом сообщило издание 19FortyFive .

Уточняется, что не следует рисковать даже и ограниченной войной подобного рода.

Добавляется, что решение администрации американского лидера выдать разрешение Незалежной на применение ракет ATACMS против России безрассудно, и вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп должен исправить ситуацию и ввести ограничения на использование американского вооружения и закончить этот конфликт.

В прошлом месяце член Стратегического командования Минобороны США Томас Бьюкенен заявил, что Штаты допускают подобный обмен ядерными ударами.

Ранее сообщалось, что политика Британии по Украине ведет к ядерной войне супердержав.