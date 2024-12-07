19FortyFive: в США призвали не рисковать ядерной войной с Россией из-за Украины
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Киев не стоит того, чтобы Вашингтон рисковал из-за нее ядерной войной с Москвой. Об этом сообщило издание 19FortyFive.
Уточняется, что не следует рисковать даже и ограниченной войной подобного рода.
Добавляется, что решение администрации американского лидера выдать разрешение Незалежной на применение ракет ATACMS против России безрассудно, и вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп должен исправить ситуацию и ввести ограничения на использование американского вооружения и закончить этот конфликт.
В прошлом месяце член Стратегического командования Минобороны США Томас Бьюкенен заявил, что Штаты допускают подобный обмен ядерными ударами.
Ранее сообщалось, что политика Британии по Украине ведет к ядерной войне супердержав.