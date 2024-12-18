Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием срочно усилить Украину в трех направлениях: военном, политическом и геополитическом.

Об этом он сообщил на фоне заявлений победителя президентской гонки Дональда Трампа о необходимости проведения мирных переговоров. Его слова передает РБК-Украины.

Президент Украины также заявил, что европейские страны должны объединиться в стремлении к справедливому миру.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп обратился к Зеленскому с призывом готовиться к заключению мирного договора с Россией.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский потребовал от НАТО компенсацию в виде систем ПВО за невозможность вступления в альянс.