Отказ Запад признать бедственное положение Украины может привести к тому, что эта страна полностью исчезнет. Об этом на своей странице в соцсети написал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что Запад не хочет видеть, что построенная РФ стратегическая машина «стирает Украину в порошок».

Все идет к тому, что Россия победит в этой войне, и ВСУ будут разгромлены. Спасти Украину не под силу даже избранному президенту США Дональду Трампу, несмотря на его отличные переговорные навыки, добавил Дэвис.

Если Запад вовремя не осознает, что он проиграл в противостоянии с Россией, поражение Украины станет для нее полностью разрушительным, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что подполковник ВС Дэвис призвал серьезно отнестись к словам Лаврова об ударе по США.