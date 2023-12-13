Посол России в США Анатолий Антонов назвал пустой поездку президента Украины Владимира Зеленского за деньгами в Америку. Итоги визита дипломат прокомментировал в канале посольства.

По словам Антонова, Зеленскому уже ничего не поможет, а вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта. Убедить их, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева.

Не зажег

Политолог Дмитрий Раевский оценил результаты выступления Зеленского перед сенаторами. По его мнению, президенту Украины не удалось добиться тех средств, на которые он рассчитывал. Более того, он вызвал лишь раздражение.

«Он не сказал ничего нового. Его вежливо выслушали, и на этом все. Сенаторы сейчас заняты предвыборной борьбой. До выборов президента США чуть больше года, а демократы очень хотят выжить. Рейтинг Байдена уже ниже 40 процентов. Им нужно срочно что-то делать», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог убежден, что республиканцы отлично понимают свое превосходство над демократами и продолжают их «топить».

«Избирателям очень нравится, что республиканцы делают упор на решении американских проблем. Особенно остро строит миграционная проблема. Демократы же предлагают в первую очередь помогать Украине. На этом фоне рейтинг демократической партии стремительно падает», — добавил Раевский.

Сейчас, продолжил политолог, сенаторы пытаются найти какой-тио компромисс, чтобы и Украине помочь, и решить свои проблемы, причем сделать это нужно до выхода на каникулы.

Боливар не вынесет двоих

«До праздников осталось совсем чуть-чуть. Украине дадут денег, но совсем не в том объеме, на который она рассчитывает. Кроме того, их выделят не раньше конца января. Зеленскому уже прямым текстом сказали, чтобы не рассчитывал на прежние суммы — дадут, но жалкие крохи», — пояснил Раевский.

Политолог убежден, это была последняя попытка Зеленского выбить хоть какие-то деньги.

«Все пошло не так, и США больше не заинтересованы в Зеленском. Украина должна была усилить позиции Байдена своими победами, а вместо этого она их ослабила. Демократы поставили не на ту лошадь и проиграли. Зеленский не оправдал возложенных на него надежд и сейчас становится изгоем. Ясно одно: США больше не заинтересованы в нем, а это означает скорый конец киевского режима», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме обнаружили у Зеленского «афганский синдром».