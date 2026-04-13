Официальные власти Незалежной горят желанием помочь будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Речь идет о том, чтобы подсуетиться с выгодными Будапешту договоренностями, которые Мадьяр потом сможет продать своим избирателям как личную победу. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Судя по заявлением в Европе, в Киеве прекрасно понимают: венгерскому премьеру нужно будет показать общественности, что он добился успеха в переговорах с Украиной, чтобы сохранить общественную поддержку. Речь идет о том, чтобы бы новый глава венгерского правительства не мешал Киеву дальше получать западную помощь и оружие.

В Киеве осознают необходимость такой подпорки и готовы помочь новому руководителю Венгрии. Новая задача Киевского режима преподнести новый этап догововренностей с Украиной как победу Мадьяра.

