Пленный боец ВСУ рассказал о значительной разнице в зарплатах наемников и мобилизованных

Пленный украинский военнослужащий, младший лейтенант Павел Салий рассказал, что наемники в рядах ВСУ получают значительно больше, чем мобилизованные.

В интервью РИА Новости Салий отметил, что ежемесячный доход иностранных наемников достигает $3,5 тыс., а зарплата обычного украинского военнослужащего начинается от 20 тыс. гривен ($475).

«В учебке в Старочах, кроме нас также находится иностранный легион. Иностранный легион — это контрактники, условно говоря, наемники, которые проходят обучение солдатское в нашем полигоне», — уточнил Салий.

О том, что в рядах ВСУ участвуют иностранные наемники, известно с 2022 года — после того как началась специальная военная операция (СВО). Регулярно российские военные сообщают о ликвидации группировки, состоящей из иностранцев.

Наемники участвуют в боевых действиях или военных конфликтах за денежное вознаграждение, а не в рамках обязательной военной службы. Они могут действовать независимо или быть частью частных военных компаний (ЧВК). Наемники часто привлекаются по контракту для выполнения различных задач, включая боевые операции, охрану объектов или обучение местных сил.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Старцев рассказал о беспределе, который сейчас происходит в украинской армии.