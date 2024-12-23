Пленный военнослужащий из рядом ВСУ Анатолий Старцев рассказал о беспределе, который происходит в украинской армии. Как пишет KP.RU , мужчина раскрыл хитрость, на которую идут командиры и сотрудники ТЦК.

По словам собеседника, в ВСУ его забрали обманом. Сотрудники ТЦК попросили его проехать с ними на несколько часов под предлогом того, что нужно обновить данные в военкомате. Однако домой новоиспеченный военный так и не попал, хотя его обещали вернуть. Вместо родных стен боец оказался в Житомирской области, где военных психологически «настраивали на убийство русских». При этом инструкторы использовали майдановскую методичку 2014 года.

Как отметил Старцев, командиров ВСУ он и его товарищи не видели. Они раздавали кровавые приказы по радиосвязи. По словам пленного, тех, кто пытался ослушаться и оставить позиции, — расстреливали. При этом в документах записывают «неосторожное обращение с оружием». До сих пор эту неправомерную хитрость не раскрыли и не привлекли виновных к ответственности.

Старцев отметил, что в российском плену с ним хорошо обращаются и он не пожалел, что сдался на Белогоровском направлении. Кроме того, украинец теперь думает о возможности переехать в Россию.

Ранее сообщалось, что в России открыли уголовное дело в отношении датской наемницы, участвовавшей в атаке на Курскую область.