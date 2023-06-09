«Поганое лицемерие»: Пентагон заявил о новом пакете вооружения для ВСУ
Россияне считают, что США намеренно затягивают боевые действия на Украине
Фото: [EPA/TASS]
Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине. Его сумма составит более 2 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Как отмечается, Пентагон отправит ВСУ пусковые установки и ракеты зенитного комплекса Hawk, а также усовершенствованные ракеты для системы ПВО Patriot.
Россияне же назвали лицемерием то, что все разговоры западных стран о попытках быстрее завершить боевые действия заканчиваются поставками Украине нового пакета вооружения.
«Запад намерен сделать все, чтобы конфликт затянулся надолго. Они к этому давно готовились. И все заявления о мире не больше, чем поганое лицемерие»; «Все лицемеры, сидящие в ООН, могут сколько угодно рассказывать, как они хотят завершения конфликта. Пока все, что они делают — это специально предоставляют Украине опасное оружие», — считают пользователи социальных сетей.
Также комментаторы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому думать не о том, как выпрашивать миллиарды у запада, а о будущем Украины.
«Зеленскому сегодня нужно подумать о своей стране. То, что он вымаливает себе западное оружие, только отдаляет мир. Ему необходимо капитулировать», — написала Астра К.
Ранее россияне жестко ответили на высказывание главы Евросовета.