«Поганое лицемерие»: Пентагон заявил о новом пакете вооружения для ВСУ

«Запад намерен сделать все, чтобы конфликт затянулся надолго. Они к этому давно готовились. И все заявления о мире не больше, чем поганое лицемерие»; «Все лицемеры, сидящие в ООН, могут сколько угодно рассказывать, как они хотят завершения конфликта. Пока все, что они делают — это специально предоставляют Украине опасное оружие», — считают пользователи социальных сетей.