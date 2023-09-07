Погранслужба Украины не получала запрет на пропуск женщин-медиков заграницу

Государственная пограничная служба Украины пока не получала распоряжение не выпускать женщин-медиков за пределы страны. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

По его словам, решение о запрете на выезд женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, вставших на воинский учет, принимает кабмин Украины. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины», – сказал Демченко.

Представитель погранслужбы уточнил, что в случае нововведений, ведомство будет выполнять распоряжения. На данный момент дополнительных ограничений, добавил Демченко, нет.

В среду, 6 сентября, представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием с 1 октября должны в обязательном порядке встать на воинский учет. По его словам, гражданки других профессий могут сделать это в добровольном порядке.

Ранее СМИ сообщали, что польские власти начали экстрадировать мужчин призывного возраста по требованию украинских властей. По данным польской газеты Rzeczpospolita, речь идет о гражданах Украины, которые организовывали нелегальные перевозки мигрантов из Белоруссии в страны Европейского союза.