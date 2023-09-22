«Погрузится в хаос»: как сложится судьба Украины после СВО

Уже сейчас понятно, что СВО рано или поздно закончится победой России. Даже Запад осознал это после неудачного контрнаступления ВСУ. Открытым остается только один вопрос — что будет дальше с Украиной.

Политолог Александр Андрианов считает, что последствия преступлений режима Зеленского придется разгребать годами, а то и десятилетиями. Страну ждет крайне печальная судьба: жесточайший экономический кризис и разгул преступности.

«Будущее не сулит Украине ничего хорошего. Очень вероятен корейский сценарий, когда юг примкнет к России, а западные города отойдут Польше», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Регионы, оказавшиеся в зоне влияния РФ, ждет процветание, уверен политолог. Они будут полностью восстановлены, там будет развиваться инфраструктура, российские компании откроют свои представительства и создадут тысячи рабочих мест. Будут устанавливаться новые деловые связи и бизнес-партнерства. А вот остальным придется туго.

«Западную Украину ждет печальная и трудная судьба: вдовы, неспособные прокормить семью, голодные дети, отсутствие здоровых мужчин. Все это спровоцирует не только демографический кризис, но и остановку более-менее значимых производств — там будет просто некому работать. Дальше — больше: рост преступности и насилия. Все, кто еще способен держать в руках оружие, будут с его помощью добывать себе пропитание, чтобы прожить еще хотя бы один день. Страна погрузится в хаос», — подчеркнул Андрианов.

В то же время ожидать, что Запад полностью исчезнет из жизни таких регионов, не стоит. Теперь он начнет выкачивать из остатков государства все, что сможет.

«Месторождения природных ископаемых достанутся Западу (надо же как-то отдавать кредиты). Да что говорить — уже сейчас половина сельскохозяйственных земель там принадлежит американским бизнесменам. А работать там, вероятно, будут мигранты из беднейших африканских и азиатских регионов, от которых уже который год пытается избавиться «благополучная» Европа. У Украины не останется ничего своего, она полностью потеряет идентичность, нация окажется на грани вымирания», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, какая страна следующей прекратит поддержку Украины.