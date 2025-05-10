Появились детали плана США, Европы и Украины по урегулированию конфликта

План по мирному урегулированию конфликта на Украине, подготовленный США, Европейским союзом (ЕС) и Украиной, содержит 22 предложения. Об этом стало известно телеканалу NBC News.

Среди ключевых идей — введение 30-дневного перемирия, а также требования, связанные с безопасностью и гарантиями для России, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО.

Так, предложенное 30-дневное перемирие должно начаться уже 12 мая. Киев должен отказаться от амбиций стать членом Североатлантического альянса, так как его вступление в Блок значило бы расширение НАТО на восток.

В субботу, 10 мая, в Киеве состоялась встреча высокопоставленных европейских лидеров — президента Франции Эммануэля Макрона, нового канцлера Германии Мерца, премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска.

В ходе переговоров руководители европейский стран также по телефону пообщались с президентом США Дональдом Трампом.

Стоит отметить, что перед встречей «коалиции желающих» в украинской столице европейские лидеры опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку Киеву и совместно с США призвали Россию ввести 30-дневное перемирие.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие.