Появились кадры разгрома колонны ВСУ двумя российскими БТР под Курском

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент разгрома колонны ВСУ в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На них военнослужащие 810-й бригады морской пехоты на двух бронетранспортерах (БТР) громят колонну украинской армии, состоящей из 19 единиц техники. Все это происходит недалеко от Курска.

В публикации к видео отмечается, что бойцы ВС РФ выставили огневую засаду для солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские военные предприняли попытку прорваться в тыл, однако в район населенного пункта смогли заехать только 12 бронемашин. Восемь из них российские бойцы уничтожили перекрестным огнем, еще четыре – были атакованы другим подразделениям ВС РФ.

Пять других бронемашин ВСУ развернулись на полевой дороге, не доехав таким образом до основной дороги. Две машины украинских военных все же попытались пробить оборону, но им также была оказано сопротивление.

Как отметили российские морпехи, на этом разгроме «кошмар» для врага только начался.

Ранее боец «Ахмата» рассказал, где боевики ВСУ в Курской области прячут свою технику.