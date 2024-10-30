Появились кадры, запечатлевшие тренировки украинских военных в учебном центре Великобритании. Видео оказалось в распоряжении ТАСС.

На кадрах, предоставленных российскими спецслужбами, можно увидеть, как украинские солдаты покидают британский полигон после завершения обучающего курса.

На видео также видны военнослужащие, которых сопровождают инструкторы из Румынии, Финляндии и Великобритании. Запечатлены ангары, украшенные флагами этих стран.

Украинская сторона официально заявляла, что военнослужащие ВСУ проходят обучение на территориях других государств. Страны Европейского Союза (ЕС) также заявляли о том, что украинские военные проходят обучающие курсы военной подготовки под руководством иностранных инструкторов.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает об уничтожении на Украине иностранных наемников, несмотря на то, что наемничество запрещено международным правом.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила о гражданстве обезвреженных в Брянской области наемников.