Захарова рассказала о гражданстве обезвреженных в Брянской области наемников

После ликвидации группы наемников ВСУ на границе Брянской области раскрылось их настоящее гражданство. Об этом подробнее в беседе с РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Среди диверсантов, которым не дали проникнуть на территорию Брянской области, есть граждане других государств. Как подчеркнула Захарова, в настоящее время о ликвидированных наемниках выясняют всю необходимую информацию.

«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться», — ответила дипломат.

Напомним, диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область 28 октября, однако их заметили еще на границе. Наемники были в полной экипировке, имели при себе средства связи и документы, свидетельствующие о гражданстве стран Запада. ФСБ РФ публиковала фотографии вещей диверсантов.

Ранее сообщалось, что всех диверсантов, пытавшихся ворваться в Брянскую область, оперативно ликвидировали. Информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ России.