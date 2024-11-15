Появились первые кадры уверенного штурма Купянска российской армией

По имеющимся данным, в ходе оперативных действий российская армия активно наносит удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) наносят удары по позициям ВСУ. Накануне украинские боевики пытались оказать сопротивление ВС РФ у элеватора «Купянского комбикормового завода».

Армия России успешно подавила противника и продвинулись на 6,5 км вглубь территории, ликвидировав более 50 украинских военнослужащих.

По информации от военнослужащих на месте событий, за прошедшие сутки было отражено две контратаки со стороны ВСУ, в ходе которых уничтожено до 20 противников.

Всего за сутки на купянском направлении ВС РФ уничтожили БМП-2, БТР М113, до пяти автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада с боеприпасами и до семи пусковых установок беспилотных летательных аппаратов. Общие потери украинских войск на данном направлении превысили 500 человек.

Ранее SHOT также сообщал, что российским военнослужащим удалось взять под контроль три опорных пункта при штурме Купянска.