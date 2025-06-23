Гособвинитель запросил 14,5 лет для экс-замминистра обороны Иванова

В ходе судебных прений в Мосгорсуде государственный обвинитель предложил назначить бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову наказание в виде 14 с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Причиной послужило дело о хищении свыше 216 млн руб. при закупке двух паромов для Керченской переправы и присвоении около 4 млрд руб., ранее принадлежавших банку «Интеркоммерц». Об этом РБК сообщил источник, участвующий в судебном процессе.

Судебное разбирательство проходит за закрытыми дверями. Вместе с Ивановым по данному делу проходит его экс-подчиненный Антон Филатов, ранее возглавлявший ООО «Оборонлогистика», подконтрольное министерству. Прокурор запросил для Филатова 14 лет заключения в колонии общего режима.

Судебный процесс по делу Иванова и Филатова начался в конце марта в Московском городском суде. По запросу прокурора суд принял решение о проведении слушаний в закрытом режиме, объяснив это наличием в материалах дела информации, представляющей государственную тайну. Иванов отрицает свою вину. Его бывший подчиненный также не признает предъявленные обвинения.

Ранее сообщалось, что против бывшего замминистра обороны Иванова завели новое уголовное дело.