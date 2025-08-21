Раскрыта личность задержанного в Италии украинца

Украинец, задержанный в Италии по подозрению в организации диверсии на «Северных потоках», является отставным капитаном, который служил в ВСУ. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников, задержанный проходил службу не только в украинской армии, но и в Службе безопасности Украины (СБУ). Его подозревают в координации подрыва газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Напомним, взрыв на «Северном потоке» произошел 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании. Из-за диверсии трубопровод получил множественные повреждения, из-за которых прокачка газа была приостановлена.

Расследования западных изданий, включая The New York Times (NYT), The Washington Post (WP), а также американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, указывали на возможную причастность к подрывами проукраинской группы. Свои независимые расследования инцидента начали Швеция, Дания и Германия.

Ранее итальянское издание ANSA сообщило, что Италия проверяет причастность задержанного украинца к атакам на суда в Средиземноморье.