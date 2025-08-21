В Италии проверяют причастность задержанного украинца к атакам на корабли в Средиземном море

Полиция Италии начала проверять, мог ли задержанный накануне гражданин Украины, который подозревается в участии в подрывах Северных потоков, организовать атаку на суда, связанные с РФ, в Средиземном море, сообщает итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что речь идет о человеке по имени Сергей К., который ранее был объявлен в международный розыск. Задержать мужчину удалось благодаря анализу данных регистрации в отелях на территории Италии.

В настоящее время украинец находится в тюрьме итальянского города Болонья, где ожидает решения суда по запросу об экстрадиции в ФРГ. Немецкая прокуратура предъявила ему обвинения, в числе которых значатся антиконституционная деятельность и саботаж.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные осведомленные источники, сообщила, что идея организации взрывов на газопроводах «Северный поток» могла зародиться в среде украинских военных и предпринимателей во время неформальной встречи в баре.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности по ускоренному протоколу без официального членства в НАТО.