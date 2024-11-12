Появились сообщения о госпитализации президента Армении
Президент Армении Хачатурян госпитализирован из-за проблем с сердцем
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В воскресенье, 10 ноября, президента Армении Ваагна Хачатуряна госпитализировали в медицинский центр Best Life. Об этом сообщает армянское онлайн-издание ArmLur.am.
Причиной госпитализации политика стали проблемы с сердцем.
Главу государства навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
Официальной информации о госпитализации Хачатуряна пока нет.
Ранее сообщалось о том, что президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута МУС.