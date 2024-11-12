Появились сообщения о госпитализации президента Армении

В воскресенье, 10 ноября, президента Армении Ваагна Хачатуряна госпитализировали в медицинский центр Best Life. Об этом сообщает армянское онлайн-издание ArmLur.am.

Причиной госпитализации политика стали проблемы с сердцем.

Главу государства навестила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

Официальной информации о госпитализации Хачатуряна пока нет.

Ранее сообщалось о том, что президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута МУС.