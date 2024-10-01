Подразделения войсковой группы «Центр» осуществили активные действия по освобождению Крутого Яра в Донецкой Народной Республике, как сообщило Минобороны России.

Кроме того, войска «Запада» провели успешные операции и освободили Вишневое в Харьковской области.

Помимо этого, были нанесены удары по личному составу и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных бригад, 4-й танковой бригады Вооруженных сил Украины и 117-й бригады территориальной обороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР. А также Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Две контратаки со стороны 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ были успешно отбиты.

Потери противника составили до 410 человек, а также были уничтожены пять автомобилей, гаубицы М777 и FH-70, две 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм орудия М119 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Два склада боеприпасов также были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что ПВО поразила две американские ракеты ATACMS боевиков ВСУ на подлете к Луганску.