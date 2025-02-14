Появилось эксклюзивное видео возвращения Винника из США в РФ в результате обмена

Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник вернулся в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Видео с его прибытием в РФ оказалось в распоряжении интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Освобождение Винника стало результатом обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в США вернулся американский учитель Марк Фогель, обвиняемый в распространении наркотиков в России.

Винника задержали в 2017 году в Греции по запросу американских властей, которые обвинили его в отмывании миллиардов долларов через платформу BTC-e. После задержания его экстрадировали во Францию, где он получил пятилетний тюремный срок. Затем последовала экстрадиция в США, где россиянин предстал перед судом, настаивая на своей невиновности.

Тем не менее в мае 2024 года Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств и подтвердил, что ущерб составил $121 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Кремля об отправке заключенного в РФ американца на родину.