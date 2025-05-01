Появилось видео срыва флага Украины со здания мэрии в Польше

Помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял флаг Украины в польском городе Бяла-Подляска, сообщает RMF FM.

Помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна попал на видео после своей выходке в польском городе. Судя по видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», мужчина забрался на лестницу и резко сорвал украинский флаг, затем бросил на землю.

У мэрии тем временем собралась толпа, которая поддержала политика криками «Это Польша!».

«Мой помощник <...> по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность», — публично заявил Браун после случившегося, передает RMF FM.

Ранее сообщалось, что в МИД России высказались о желании Украины вернуться к границам 1991 года.