В МИД России заявили, что Москва помешает Киеву и всем его сторонникам вернуть Украину к границам 1991 года. Сообщение об этом появилось на сайте российского ведомства.

В России обвинили Украину и поддерживающие ее страны Запада в следовании «людоедским инстинктам истребления всего русского». Так описали желание Киева вернуть границы 1991 года. В МИД РФ подчеркнули, что Москва никогда не допустит такого сценария.

Заявление в ведомстве сделали на фоне трагедии на рынке в Алешках Херсонской области, где ВСУ устроили бесчеловечную массовую атаку.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров отвергал возможность Украины вернуться к границам 1991 года. При этом он отмечал, что Киев мог реализовать задумку, если бы шел на переговоры и сотрудничал с Москвой вместо следования западной указке.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский признал поражение в попытке вернуть Крым.