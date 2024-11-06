Fox News: Трамп набрал 211 голосов выборщиков против 117 у Харрис

Кандидат в президенты США Трамп сумел набрать почти вдвое больше голосов от выборщиков, чем его конкурент Харрис. Таков прогноз от информационного канала Fox News.

Бывший президент Соединенных Штатов и претендент на кресло в Белом доме Трамп сумел набрать решающий перевес над своей конкуренткой от Демократической партии Камалой Харрис. По итогам голосования он обеспечит себе 211 голосов выборщиков, в то время как за Харрис будет отдано только 117 голосов.

Во многом этого удастся добиться за счет колеблющихся штатов. Если в начале выборов в них лидировала Харрис, то затем ситуация поменялась кардинально. По мнению политологов, Трампу удалось добиться перевеса в Орегоне, Пенсильвании и Аризоне.