«Показания свидетеля не убедили»: на Украине оправдали российского военного

На Украине прошел судебный процесс по делу российского военнослужащего, обвиняемого в совершении мародерства на территории Киевской области, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Политика страны».

Суд вынес оправдательный вердикт, несмотря на утверждения следствия о том, что обвиняемый похитил технику, компьютерные комплектующие и предметы одежды из частного жилого дома в селе Блиставица, расположенном неподалеку от Бучи.

Основанием для обвинения послужили свидетельские показания одного из местных жителей, утверждавшего, что российские военные посещали дом его соседки.

Дополнительным аргументом стало подтверждение присутствия военнослужащего в указанном населенном пункте на основе анализа данных телефонной связи. Однако судебная инстанция не сочла представленные доказательства достаточными для установления вины конкретного лица в совершении хищения.

Судебное разбирательство проводилось в заочном формате, поскольку сам обвиняемый был объявлен в розыск.

