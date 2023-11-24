«Покинут опасную территорию»: выяснилось, когда всех граждан России эвакуируют из сектора Газа

Порядка 100-150 граждан России ожидают эвакуации из сектора Газа, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Точное число россиян в Газе определить сложно. Ее слова передает ТАСС.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, поможет ли перемирие между Израилем и ХАМАС ускорить эвакуацию граждан России.

«Если обмен части заложников пройдет удачно, Армия обороны Израиля, возможно, попытается найти оставшихся заложников самостоятельно. Если они будут найдены, в обмене не будет необходимости, а у ЦАХАЛ появится возможность атаковать Газу», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, эвакуация российских граждан может замедлиться, если одна из сторон конфликта нарушит условия перемирия. Вывоз россиян может осложниться, если боевые действия возобновятся, однако при соблюдении всех договоренностей он пройдет быстро.

«Что касается оставшихся граждан России, которые до сих пор находятся в секторе Газа, то с помощью МЧС они, скорее всего, покинут опасную территорию в течение ближайшей недели», — поделился своей оценкой собеседник издания.

Ранее политолог раскрыл другие подробности возможного нарушения перемирия.