Поклонская рассказала, как глава ЛДПР пытался выменять ее у Володина

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предлагал председателю Госдумы Вячеславу Володину обменять бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую на другого политика. Об этом сообщила она сама в интервью «Студии Аврора», это видео опубликовано на YouTube-канале этого проекта.

По словам Поклонской, Жириновский хотел видеть ее в своей партии, несмотря на то что она была внесена в списки «Единой России». По ее утверждению, в один момент состоялся разговор между ним и Володиным.

«Жириновский как-то говорит: Вячеслав Викторович, давайте меняться? Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-то другого взамен», — указала она.

Поклонская добавила, что все это было подано в виде шутки, но в этом крылось и зерно истины.

Ранее в Сети напомнили предсказание Жириновским ряда политических событий. Он в свое время заявил, что Дональд Трамп во второй раз одержит победу на президентских выборах в США. Он якобы войдет в историю как грамотный руководитель и миротворец. Одним из конфликтов, в решении которых он примет участие, станут боевые действия на Украине. Политик был уверен, что Путин и Трамп смогут договориться, причем каждый из них останется в выигрыше.